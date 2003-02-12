Токарева (Хайдукова) Маремьяна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.02.1903
Дата смерти12.02.2003
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903
Отец: Хайдуков Андрей
Мать: Хайдукова Устинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.12.1924
Дочь: Лушникова (Токарева) Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович
Смерть
12.02.2003