Токарева (Хайдукова) Маремьяна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Токарева (Хайдукова) Маремьяна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.02.1903

Дата смерти

12.02.2003

Пол

Женский

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1903

Отец: Хайдуков Андрей

Мать: Хайдукова Устинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.12.1924

Дочь: Лушникова (Токарева) Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Токарев Григорий Иванович

Смерть
12.02.2003

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