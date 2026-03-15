Салманов Косьма Петров
мужской, родился 08.08.1823 ст., Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
умер Неизвестно
ОтецСалманов Петр ЕмельяновНеизвестно г.р.
Супруги
Салманова Анна Ефимова1828 ст. г.р.
Дети
(Салманова) Екатерина Косьмина19.11.1846 ст. г.р.
(Салманова) Матрона Косьмина28.03.1848 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.08.1823
Рождение
08.08.1823 ст.
Отец: Салманов Петр Емельянов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Салманова Анна Ефимова
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.11.1846 ст.
Дочь: (Салманова) Екатерина Косьмина
Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.
Дочь: (Салманова) Матрона Косьмина
Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
17.07.1849 ст.
Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1854 ст.
Дочь: (Салманова) Ульяна Косьмина
Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
28.07.1857 ст.
Дочь: (Салманова) Евдокия (Авдотья) Косьмина
Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова
Рождение ребёнка
1866 ст.
Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова
Смерть
Неизвестно