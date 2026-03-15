Салманов Косьма Петров 08.08.1823 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Салманов Косьма Петров

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 08.08.1823 ст., Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Салманов Петр ЕмельяновНеизвестно г.р.
Супруги
Салманова Анна Ефимова1828 ст. г.р.
Дети
(Салманова) Екатерина Косьмина19.11.1846 ст. г.р.
(Салманова) Матрона Косьмина28.03.1848 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
08.08.1823
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение
08.08.1823 ст.

Отец: Салманов Петр Емельянов

Мать: не указана

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салманова Анна Ефимова

Место жительства
Неизвестно
Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
19.11.1846 ст.

Дочь: (Салманова) Екатерина Косьмина

Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
28.03.1848 ст.

Дочь: (Салманова) Матрона Косьмина

Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
17.07.1849 ст.

Сын: Салманов Илья Косьмин

Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова

Ермаково, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Рождение ребёнка
1854 ст.

Дочь: (Салманова) Ульяна Косьмина

Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
28.07.1857 ст.

Дочь: (Салманова) Евдокия (Авдотья) Косьмина

Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова

Рождение ребёнка
1866 ст.

Сын: Салманов Иван Косьмин

Мать ребёнка: Салманова Анна Ефимова

Смерть
Неизвестно

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