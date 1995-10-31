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Большаков Тимофей Денисович

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Место рождения

Уралец, город Нижний Тагил, Свердловская область

Дата рождения

31.10.1995

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1995

Отец: Большаков Денис Михайлович

Мать: Попова Елена Сергеевна

Уралец, город Нижний Тагил, Свердловская область
Образование
С 2013 по 2018
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
УВАУГА - Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации
Бракосочетание
01.09.2020

Жена: Большакова Марина Юрьевна

Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.2022

Дочь: Большакова Нина Тимофеевна

Мать ребёнка: Большакова Марина Юрьевна

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