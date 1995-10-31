Большаков Тимофей Денисович
Место рождения
Дата рождения31.10.1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1995
Отец: Большаков Денис Михайлович
Мать: Попова Елена Сергеевна
Образование
С 2013 по 2018
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
УВАУГА - Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации
Бракосочетание
01.09.2020
Заречный, Заречный, Свердловская область
Рождение ребёнка
14.01.2022
Дочь: Большакова Нина Тимофеевна
Мать ребёнка: Большакова Марина Юрьевна