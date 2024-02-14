Капустянский Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1950
Сын: Капустянский Григорий Владимирович
Мать ребёнка: Добренко Мария Кузьминична
Рождение ребёнка
21.09.1951
Сын: Капустянский Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Добренко Мария Кузьминична
Смерть
Неизвестно