Капустянский Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКапустянский Владимир Васильевич

Капустянский Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.01.1950

Сын: Капустянский Григорий Владимирович

Мать ребёнка: Добренко Мария Кузьминична

Рождение ребёнка
21.09.1951

Сын: Капустянский Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Добренко Мария Кузьминична

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.