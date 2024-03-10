Сорокина Татьяна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина Татьяна Валерьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1978

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1978

Отец: Безобразов Валерий Александрович

Мать: Безобразова Валентина Степановна

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