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Сорокина Татьяна Валерьевна
Сорокина Татьяна Валерьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.04.1978
Пол
Женский
Отец
Безобразов Валерий Александрович
1950 г.р.
Мать
Безобразова (Сидорова) Валентина Степановна
1950 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1978
Отец:
Безобразов Валерий Александрович
Мать:
Безобразова Валентина Степановна
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