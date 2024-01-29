Сафронова Ольга Евгеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова Ольга Евгеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1974

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1974

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.09.1994

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.11.1995

Сын: Сафронов Павел Вадимович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.08.2003

Дочь: Сафронова Ксения Вадимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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