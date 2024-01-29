Сафронова Ольга Евгеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1974
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1974
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.09.1994
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
22.11.1995
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.08.2003
Дочь: Сафронова Ксения Вадимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности