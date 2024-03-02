Фёдор Аверьянов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Аверьянов

Фёдор Аверьянов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774 ст.

Дата смерти

1802 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
После 1795 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова.
Рождение ребёнка
1798 ст.

Сын: Дмитрий Фёдоров

Мать ребёнка: не указана

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
1802 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Упоминание
?.09.1811 ст.
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close