Фёдор Аверьянов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774 ст.
Дата смерти1802 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
После 1795 ст.
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова.
Рождение ребёнка
1798 ст.
Сын: Дмитрий Фёдоров
Смерть
1802 ст.
Упоминание
?.09.1811 ст.
Впервые упоминается в РС 1811 как дворовый человек статского советника Михаила Афонасьевича Никифорова.