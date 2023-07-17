Ларина Соломония Козьмина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Соломония Козьмина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Агрипина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
01.10.1889

Сын: Ларин Андрей Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
08.12.1890

Дочь: Ларина Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
07.03.1893

Сын: Ларин Григорий Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
01.03.1896

Сын: Ларин Герасим Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
12.02.1898

Дочь: Ларина Агапия Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
19.07.1899

Сын: Ларин Леонид Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
01.11.1901

Сын: Ларин Михаил Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
07.03.1904

Дочь: Ларина Дарья Дмитриевна

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Ларин Филип Дмитриевич

Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович

Смерть
Неизвестно

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