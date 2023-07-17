Ларина Соломония Козьмина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Агрипина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1889
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
08.12.1890
Дочь: Ларина Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
07.03.1893
Сын: Ларин Григорий Дмитриевич
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
01.03.1896
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
12.02.1898
Дочь: Ларина Агапия Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
19.07.1899
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
01.11.1901
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
07.03.1904
Дочь: Ларина Дарья Дмитриевна
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Рождение ребёнка
04.07.1908
Отец ребёнка: Ларин Дмитрий Егорович
Смерть
Неизвестно