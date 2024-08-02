Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

10.08.1883

Пол

Женский

Добавил:

ГН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Кириллов Семён (большой) Кондратьевич

Мать: Кириллова (Глазкова) Татьяна Дементьевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Прокопий Венедиктович

Рождение ребёнка
1838

Сын: Быков Александр Прокопьевич

Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
24.11.1846 ст.

Сын: Быков Григорий Прокопьевич

Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Морозова (Быкова) Пелагея Прокопьевна

Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
16.01.1858

Сын: Быков Афанасий Прокопьевич

Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Глазкова (Быкова) Марфа Прокопьевна

Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Смерть
10.08.1883

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