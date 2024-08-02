Быкова (Кириллова) Федосья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смерти10.08.1883
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1838
Сын: Быков Александр Прокопьевич
Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович
Рождение ребёнка
24.11.1846 ст.
Сын: Быков Григорий Прокопьевич
Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Морозова (Быкова) Пелагея Прокопьевна
Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович
Рождение ребёнка
16.01.1858
Сын: Быков Афанасий Прокопьевич
Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Глазкова (Быкова) Марфа Прокопьевна
Отец ребёнка: Быков Прокопий Венедиктович
Смерть
10.08.1883