Моисеев Пров Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМоисеев Пров Архипович

Моисеев Пров Архипович

Место рождения

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1826

Пол

Мужской

Отец

1798 г.р.

Мать

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Моисеев Архип Степанович

Мать: Моисеева Матрена Яковлевна

Старосеславино, Первомайский муниципальный район, Тамбовская область
Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close