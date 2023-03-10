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(Дубовик) Стефанида Кондратьевна

Место рождения

Сосница, Чернігівська область

Дата рождения

12.11.1883

Дата смерти

29.10.1884

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1883

Отец: Дубовик Кондрат Андреевич

Мать: Дубовик (Семашкин) Екатерина Андреевна

Сосница, Чернігівська область
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Работа или профессия
Неизвестно
дочь казака
Место жительства
Неизвестно
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы
Крещение
13.11.1883
Сосница, Чернігівська область
г.Сосница (Сосниця), Сосницы | МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1883. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.277
Смерть
29.10.1884
МК г.Сосница, Церк. Воскрес. Госп-го, 1884. ГАЧО, ф.679, оп.10, д.287

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