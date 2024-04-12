Оглоблина Феодосия Софроновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблина Феодосия Софроновна

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1796 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Яков Иванович

Отец ребёнка: Иван

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Оглоблин Трофим Павлович

Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния
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