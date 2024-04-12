Оглоблина Феодосия Софроновна
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Рождение ребёнка
1827
Сын: Яков Иванович
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Деревня Марьино , Тамбовский уезд , Тамбовская губерния