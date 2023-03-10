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Попов Петр

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Место рождения

Донецк

Дата рождения

21.05.1955

Пол

Мужской

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1955

Отец: Попов Александр

Мать: Попова (Рогачева) Анна

Бракосочетание
07.08.1981

Жена: Попова (Полтева) Татьяна

Рождение ребёнка
29.03.1982

Дочь: Шулаева (Попова) Екатерина

Мать ребёнка: Попова (Полтева) Татьяна

Рождение ребёнка
19.02.1990

Дочь: Терехова (Попов) Наталья

Мать ребёнка: Попова (Полтева) Татьяна

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