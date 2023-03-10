Попов Петр
Место рожденияДонецк
Дата рождения21.05.1955
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1955
Отец: Попов Александр
Мать: Попова (Рогачева) Анна
Бракосочетание
07.08.1981
Жена: Попова (Полтева) Татьяна
Рождение ребёнка
29.03.1982
Дочь: Шулаева (Попова) Екатерина
Мать ребёнка: Попова (Полтева) Татьяна
Рождение ребёнка
19.02.1990
Дочь: Терехова (Попов) Наталья
Мать ребёнка: Попова (Полтева) Татьяна