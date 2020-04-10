Минниханова (Ибрагимова) Бурлиант Исмагиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минниханова (Ибрагимова) Бурлиант Исмагиловна

Место рождения

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

13.08.1935

Дата смерти

10.04.2020

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935

Отец: Ибрагимов Исмагил

Мать: не указана

Кузяково, Сармановский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минниханов Марс Тимирханович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.02.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Марс Тимирханович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.07.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Минниханов Марс Тимирханович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.04.2020
Москва, город федерального значения Москва

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