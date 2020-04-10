Минниханова (Ибрагимова) Бурлиант Исмагиловна
Место рождения
Дата рождения13.08.1935
Дата смерти10.04.2020
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1935
Отец: Ибрагимов Исмагил
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.02.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минниханов Марс Тимирханович
Рождение ребёнка
16.07.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Минниханов Марс Тимирханович
Смерть
10.04.2020