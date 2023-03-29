Кочур Аристова Ольга Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочур Аристова Ольга Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1990

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1990

Отец: Аристов Сергей Юрьевич

Мать: Аристова Скирта Лариса Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочур Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
18.01.2010

Сын: Кочур Даниил Дмитриевич

Отец ребёнка: Кочур Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
18.02.2012

Дочь: Кочур Алëна Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочур Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
11.08.2022

Дочь: Кочур Таисия Дмитриевна

Отец ребёнка: Кочур Дмитрий Александрович

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