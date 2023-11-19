Вершинин Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1972
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислинская Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
28.03.2001
Сын: Вершинин Никита Александрович
Мать ребёнка: Кислинская Надежда Анатольевна
Рождение ребёнка
29.10.2009
Сын: Вершинин Дмитрий Александрович
Мать ребёнка: Кислинская Надежда Анатольевна