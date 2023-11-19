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Вершинин Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1972

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1972

Отец: Вершинин Николай Иванович

Мать: Джакьянова Дарига Бектурсуновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислинская Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
28.03.2001

Сын: Вершинин Никита Александрович

Мать ребёнка: Кислинская Надежда Анатольевна

Рождение ребёнка
29.10.2009

Сын: Вершинин Дмитрий Александрович

Мать ребёнка: Кислинская Надежда Анатольевна

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