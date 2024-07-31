Романенко (Romanenko) Николай Николаевич (Nikolay Nikolayevich)
Место рожденияКурская область, деревня Эммануйловка
Дата рождения1903
Дата смерти?.05.1943
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Романенко (Romanenko) Николай (Nikolay)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Валентина
Мать ребёнка: (Маслова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Антонина
Мать ребёнка: (Маслова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Александр
Мать ребёнка: (Маслова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Романенко) Зинаида
Мать ребёнка: (Маслова) Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Маслова) Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Романенко Вячеслав
Мать ребёнка: (Маслова) Александра
Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Погиб в бою за Родину