Романенко (Romanenko) Николай Николаевич (Nikolay Nikolayevich) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романенко (Romanenko) Николай Николаевич (Nikolay Nikolayevich)

Место рождения

Курская область, деревня Эммануйловка

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.05.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Романенко (Romanenko) Николай (Nikolay)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Валентина

Мать ребёнка: (Маслова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Антонина

Мать ребёнка: (Маслова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Александр

Мать ребёнка: (Маслова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Романенко) Зинаида

Мать ребёнка: (Маслова) Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Маслова) Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Романенко Вячеслав

Мать ребёнка: (Маслова) Александра

Смерть
?.05.1943
Причина смерти: Погиб в бою за Родину

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