Сачкова (Докторович) Мария Даниловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Докторович Данило
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистякова (Сачкова) Ефросинья Марковна
Отец ребёнка: Сачков Марк Гаврилович
Рождение ребёнка
07.01.1914
Дочь: Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна
Отец ребёнка: Сачков Марк Гаврилович
Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно