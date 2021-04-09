Сачкова (Докторович) Мария Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сачкова (Докторович) Мария Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Докторович Данило

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сачков Марк Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистякова (Сачкова) Ефросинья Марковна

Отец ребёнка: Сачков Марк Гаврилович

Рождение ребёнка
07.01.1914

Дочь: Бербеницкая (Сачкова) Анастасия Марковна

Отец ребёнка: Сачков Марк Гаврилович

Маркаколь, Курчумский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно

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