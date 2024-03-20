Урванцова (Шапоренко) Юлия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урванцова (Шапоренко) Юлия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1977

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1977

Отец: Шапоренко Иван Иванович

Мать: Шапоренко Надежда Ивановна

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