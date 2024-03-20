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Урванцова (Шапоренко) Юлия Ивановна
Урванцова (Шапоренко) Юлия Ивановна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.06.1977
Пол
Женский
Отец
Шапоренко Иван Иванович
1942 г.р.
Мать
Шапоренко (Браворнюк) Надежда Ивановна
1951 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1977
Отец:
Шапоренко Иван Иванович
Мать:
Шапоренко Надежда Ивановна
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