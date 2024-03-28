Береснева Марфида Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Береснева Марфида Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно

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