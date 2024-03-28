Береснева Марфида Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Черныши, Октябрьский муниципальный район, Костромская область
Смерть
Неизвестно