Тимофей Прокопьев
мужской, родился 05.03.1809, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
умер 13.03.1815, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
МатьПараскева Степанова31.10.1783 г.р.
ОтецПрокопий ЕгоровНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1809
Отец: Прокопий Егоров
Мать: Параскева Степанова
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
13.03.1815
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область