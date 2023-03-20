Тимофей Прокопьев 05.03.1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Тимофей Прокопьев

Автор
ИБ
Баклушина И.

мужской, родился 05.03.1809, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

умер 13.03.1815, Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Мать
Параскева Степанова31.10.1783 г.р.
Отец
Прокопий ЕгоровНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1809

Отец: Прокопий Егоров

Мать: Параскева Степанова

Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Смерть
13.03.1815
Устье, Белозерский муниципальный район, Вологодская область

Причина смерти: натуральной

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