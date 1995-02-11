Примакова (Винокурова) Елизавета Прокопьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Примакова (Винокурова) Елизавета Прокопьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.12.1929

Дата смерти

11.02.1995

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1892 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

1958 г.р.
1963 г.р.
1965 г.р.

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Винокурова (Расторгуева) Анна Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Примаков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
13.09.1958

Дочь: Марина

Отец ребёнка: Примаков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
12.06.1963

Дочь: Маргарита

Отец ребёнка: Примаков Владимир Сергеевич

Рождение ребёнка
24.01.1965

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Примаков Владимир Сергеевич

Смерть
11.02.1995

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