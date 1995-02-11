Примакова (Винокурова) Елизавета Прокопьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.12.1929
Дата смерти11.02.1995
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.12.1929
Отец: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.09.1958
Дочь: Марина
Отец ребёнка: Примаков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
12.06.1963
Дочь: Маргарита
Отец ребёнка: Примаков Владимир Сергеевич
Рождение ребёнка
24.01.1965
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Примаков Владимир Сергеевич
Смерть
11.02.1995