(Андреева) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Андреева) Александра

(Андреева) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Кирил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Кирил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Кирил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Жиров Николай

Отец ребёнка: Жиров Кирил

Рождение ребёнка
05.06.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жиров Кирил

Смерть
Неизвестно

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