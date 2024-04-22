Елена Тимофеева (Вна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Тимофеева (Вна)

Место рождения

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1844 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Лясково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
15.01.1867 ст.

Муж: Алексей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.

Дочь: Надежда Алексеева (Вна)

Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)

Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.

Сын: Иван Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)

Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.

Сын: Петр Алексеев (Ич)

Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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