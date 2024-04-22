Елена Тимофеева (Вна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1845
Бракосочетание
15.01.1867 ст.
Муж: Алексей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
16.09.1869 ст.
Дочь: Надежда Алексеева (Вна)
Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
12.11.1871 ст.
Сын: Иван Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)
Рождение ребёнка
15.01.1875 ст.
Сын: Петр Алексеев (Ич)
Отец ребёнка: Алексей Иванов (Ич)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно