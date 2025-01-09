Стрекалов Василий Степанович
мужской, родился 1915
умер 1998, Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
ОтецСтрекалов СтепанНеизвестно г.р.
МатьСтрекалова (Дуракова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Куксина Глафира Александровна03.03.1923 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец: Стрекалов Степан
Мать: Стрекалова (Дуракова) ?
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
1929
Бракосочетание
Около 1946
Рождение ребёнка
Около 26.07.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куксина Глафира Александровна
Смерть
1998
Похороны
1998