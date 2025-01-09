Стрекалов Василий Степанович 1915 — найти родственников по фамилии на Familio

Стрекалов Василий Степанович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился 1915

умер 1998, Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Отец
Стрекалов СтепанНеизвестно г.р.
Мать
Стрекалова (Дуракова) ?Неизвестно г.р.
Супруги
Куксина Глафира Александровна03.03.1923 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Стрекалов Степан

Мать: Стрекалова (Дуракова) ?

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Работа или профессия
1929

Место работы: КМК

Бракосочетание
Около 1946

Жена: Куксина Глафира Александровна

Рождение ребёнка
Около 26.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куксина Глафира Александровна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Смерть
1998
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Похороны
1998
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

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