Ушакова Ирина Стефанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смерти24.11.1853
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Отец: Стефан Иванов
Мать: Феодосия Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
03.10.1806
Дочь: (Ушакова) Афанасия Васильева
Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев
Ушаков Николай Васильевич (1815 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Василия Ушакова. Обучался в Угличском уездном училище. В 1832 году определен во дьячка к церкви... Показать все
Смерть
24.11.1853