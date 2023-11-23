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Ушакова Ирина Стефанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

24.11.1853

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Стефан Иванов

Мать: Феодосия Петрова

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ушаков Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Ушаков Лука Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1798

Сын: Ушаков Иван Васильевич

Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
03.10.1806

Дочь: (Ушакова) Афанасия Васильева

Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ушаков Алексей Васильев

Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев

Рождение ребёнка
1815

Сын: Ушаков Николай Васильев

Отец ребёнка: Ушаков Василий Афанасьев

Ушаков Николай Васильевич (1815 - ?) Родился в семье дьячка села Никольского на Курбице Рыбинского уезда Василия Ушакова. Обучался в Угличском уездном училище. В 1832 году определен во дьячка к церкви... Показать все
Смерть
24.11.1853

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