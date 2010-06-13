Неверов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Неверов Иван

Место рождения

с.Нижний Гумбет Оренбургской области

Дата рождения

27.04.1927

Дата смерти

13.06.2010

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

1924 г.р.

Дети

194 г.р.
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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
194

Сын: Неверов Иванович

Мать ребёнка: Неверова Анна

п.Маячный БашАССР
Рождение
27.04.1927

Отец: Неверов Михаил

Мать: Неверова Анастасия

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Бракосочетание
08.04.1948

Жена: Неверова Анна

с.Нижний Гумбет Оренбургской области
Рождение ребёнка
25.07.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неверова Анна

село Нижний Гумбет Октябрьского р-на Оренбургской обл
Рождение ребёнка
30.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Неверова Анна

п.Маячный БашАССР
Смерть
13.06.2010
с Маячный Республика Башкортостан
Похороны
Неизвестно
с Маячный Республика Башкортостан
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