Мырсова (Зарешина) Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мырсова (Зарешина) Василиса

Место рождения

Россия

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Зарешина Аграфена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мырсов Иван

Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич

Рождение ребёнка
02.06.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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