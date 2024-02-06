Байжанова Бадриямал
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.06.1888
Дата смерти1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Байжанова Мархаба Нажмутдиновна
Рождение ребёнка
03.09.1914
Сын: Байжанов Шамсутдин Нажмутдинович
Баянаул, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Байжанова ? Нажмутдиновна
Рождение ребёнка
1919
Сын: Байжанов Назиф Нажмутинович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Байжанов Тажитдин Нажмутдинович
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Байжанова Махбуба Нажмутдиновна
Смерть
1927