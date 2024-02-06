Байжанова Бадриямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байжанова Бадриямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.06.1888

Дата смерти

1927

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Байжанова Мархаба Нажмутдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
03.09.1914

Сын: Байжанов Шамсутдин Нажмутдинович

Отец ребёнка: не указан

Баянаул, Баянаульский район, Павлодарская область
Рождение ребёнка
1916

Дочь: Байжанова ? Нажмутдиновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1919

Сын: Байжанов Назиф Нажмутинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1923

Сын: Байжанов Тажитдин Нажмутдинович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Байжанова Махбуба Нажмутдиновна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1927
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