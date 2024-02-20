Вечернина Марья Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1890
Дата смерти22.04.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вечернин Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вечернина Нана Михайловна
Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1922
Сын: Вечернин Николай Михайлович
Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
20.12.1924
Сын: Вечернин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
04.01.1926
Сын: Вечернин Леонтий Михайлович
Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич
Смерть
22.04.1949