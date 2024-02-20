Вечернина Марья Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вечернина Марья Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1890

Дата смерти

22.04.1949

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вечернин Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вечернина Нана Михайловна

Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1922

Сын: Вечернин Николай Михайлович

Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
20.12.1924

Сын: Вечернин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Вечернин Леонтий Михайлович

Отец ребёнка: Вечернин Михаил Васильевич

Смерть
22.04.1949

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