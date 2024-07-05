Ксения Родионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Родион
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Дмитрий Афанасьевич
Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Пелагея/Настасья/Анисья
Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Иван
Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович
Смерть
Неизвестно