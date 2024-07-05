Ксения Родионовна 1736 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1734 г.р.

Дети

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Родион

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Дмитрий Афанасьевич

Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Пелагея/Настасья/Анисья

Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Иван

Отец ребёнка: Афанасий Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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