Протасевич Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасевич Иван Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1910

Дата смерти

19.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

СД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910

Отец: Протасевич Иван Гаврилович

Мать: Протасевич Софья Владимировна

Рождение ребёнка
01.01.1936

Дочь: Жданова Галина Ивановна

Мать ребёнка: Протасевич Ольга Николаевна

Стрункино, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
совхоз Стрункино, Сладсковский район, Тюменская обл.
Смерть
19.07.1977
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область
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