Протасевич Иван Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1910
Дата смерти19.07.1977
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1910
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Жданова Галина Ивановна
Мать ребёнка: Протасевич Ольга Николаевна
Стрункино, Сладковский муниципальный район, Тюменская область
совхоз Стрункино, Сладсковский район, Тюменская обл.
Смерть
19.07.1977
Нижний Тагил, город Нижний Тагил, Свердловская область