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Анна Иоаннова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Иоанн Федоров

Мать: Феодосия Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1740

Сын: Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1745

Сын: Иван Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1754

Сын: Дмитрий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Рождение ребёнка
1765

Сын: Стефан Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Матвеев

Стефан Григорьевич (1765 — 1827) Родился в семье пономаря села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Григория Матвеевича. В школах не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же сел... Показать все
Смерть
Неизвестно

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