Анна Иоаннова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Иоанн Федоров
Мать: Феодосия Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1740
Сын: Николай Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1745
Сын: Иван Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1754
Сын: Дмитрий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Рождение ребёнка
1765
Сын: Стефан Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Матвеев
Стефан Григорьевич (1765 — 1827) Родился в семье пономаря села Георгиевского в Раменье Рыбинского уезда Григория Матвеевича. В школах не обучался. В 1781 году определен в пономаря к церкви того же сел... Показать все
Смерть
Неизвестно