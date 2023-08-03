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Василий Фролович Фионин

Место рождения

Колунец, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Дата смерти

15.07.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Фионин Фрол Павлович

Мать: не указана

Колунец, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фионина Анастасия Михеевна

Рождение ребёнка
25.01.1916

Дочь: Полякова (Фионина) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Фионина Анастасия Михеевна

Колунец, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.07.1980
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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