Василий Фролович Фионин
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смерти15.07.1980
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: Фионин Фрол Павлович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.01.1916
Дочь: Полякова (Фионина) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Фионина Анастасия Михеевна
Смерть
15.07.1980
Тетюши, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)