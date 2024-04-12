Маков Иуда Филимонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаков Иуда Филимонович

Маков Иуда Филимонович

Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Маков Филимон

Мать: Макова ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Маков Федор Иудович

Мать ребёнка: Макова Степанида

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1818

Дочь: Ромашина Ксения Макова

Мать ребёнка: Макова Степанида

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Маков Степан Иудович

Мать ребёнка: Макова Степанида

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макова Степанида

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close