Маков Иуда Филимонович
Место рождения
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Отец: Маков Филимон
Мать: Макова ?
Рождение ребёнка
1816
Сын: Маков Федор Иудович
Мать ребёнка: Макова Степанида
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Ромашина Ксения Макова
Мать ребёнка: Макова Степанида
Рождение ребёнка
1823
Сын: Маков Степан Иудович
Мать ребёнка: Макова Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макова Степанида
Смерть
Неизвестно