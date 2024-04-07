Потарыкина (Лыжачева) Татьяна Артемова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потарыкина (Лыжачева) Татьяна Артемова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
18.02.1834

Муж: Потарыкин Никифор Максимов

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
По женихе: Герасим Иванов Потарыкин, Андрей Михаилов Пракин. По невесте: Иван Гавриилов Потарыкин, Дмитрий Иванов Мыглов Дело 3400, 1834 год 34об
Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Потарыкина) Федосья Никифорова

Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимов

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Потарыкина) Афимья Никифорова

Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимов

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Потарыкин Иван Никифоров

Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимов

Пичаево, Пичаевский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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