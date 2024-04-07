Потарыкина (Лыжачева) Татьяна Артемова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
18.02.1834
По женихе: Герасим Иванов Потарыкин, Андрей Михаилов Пракин. По невесте: Иван Гавриилов Потарыкин, Дмитрий Иванов Мыглов Дело 3400, 1834 год 34об
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Потарыкина) Федосья Никифорова
Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимов
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Потарыкина) Афимья Никифорова
Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимов
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Потарыкин Никифор Максимов
Смерть
Неизвестно