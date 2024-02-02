Сочнев Илларион Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Журавлева Елена Илларионовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
1887
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно