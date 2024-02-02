Сочнев Илларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сочнев Илларион Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

Не указана

Дети

1862 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Журавлева Елена Илларионовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
1887
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Пензенский мещанин
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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