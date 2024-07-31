Мурихин Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.
Сын: Мурихин Александр Иванович
Мать ребёнка: Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)
Погост, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно