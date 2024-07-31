Мурихин Иван Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМурихин Иван Евдокимович

Мурихин Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1826 г.р.

Дети

Добавил:

ИЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)

Рождение ребёнка
28.08.1853 ст.

Сын: Мурихин Александр Иванович

Мать ребёнка: Мурихина Матрона Егоровна(Григорьевна)

Погост, Касимовский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.