Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1917
Отец: Шитов Афеноген
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.02.1940
Дочь: Дуленина Фаина Васильевна
Отец ребёнка: Дуленин Василий Иванович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Дуленин Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Дуленин Василий Иванович
Смерть
Неизвестно