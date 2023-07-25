Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленина Шитова Евдокия Афеногеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1917

Отец: Шитов Афеноген

Мать: Шитова Хазова Федора Ефимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дуленин Василий Иванович

Рождение ребёнка
29.02.1940

Дочь: Дуленина Фаина Васильевна

Отец ребёнка: Дуленин Василий Иванович

Рождение ребёнка
1942

Сын: Дуленин Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Дуленин Василий Иванович

Смерть
Неизвестно

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