Нестерович Наталья Вдадимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНестерович Наталья Вдадимировна

Нестерович Наталья Вдадимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.05.1971

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.05.1971

Отец: Нестерович Владимир Александрович

Мать: не указана

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close