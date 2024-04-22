Богданович Ангел Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1860
Дата смерти24.03.1907
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1860
Отец: Богданович Иван
Бракосочетание
1898
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Богданович Александра Ангеловна
Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Богданович Софья Ангеловна
Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Пащенко Татьяна Ангеловна
Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна
Смерть
24.03.1907