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Богданович Ангел Иванович

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Место рождения

Городок, Городокский район, Витебская область

Дата рождения

02.10.1860

Дата смерти

24.03.1907

Пол

Мужской

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1860

Отец: Богданович Иван

Мать: не указана

Городок, Городокский район, Витебская область
Бракосочетание
1898

Жена: Богданович Татьяна Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1899

Дочь: Богданович Александра Ангеловна

Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Богданович Софья Ангеловна

Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Пащенко Татьяна Ангеловна

Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Богданович Татьяна Александровна

Смерть
24.03.1907
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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