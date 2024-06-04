Шавкунова Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шавкунова Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1682

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1673 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шавкунов Савва (Савка) Денисов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Шавкунов Иван Савин

Отец ребёнка: Шавкунов Савва (Савка) Денисов

Смерть
После 1710

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