Шавкунова Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1682
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1682
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Шавкунов Иван Савин
Отец ребёнка: Шавкунов Савва (Савка) Денисов
Смерть
После 1710