Шляпин Борис Данилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шляпин Борис Данилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1941

Дата смерти

29.12.2008

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шляпин Дмитрий Борисович

Мать ребёнка: (Шарапова) Алефтина Владимировна

Упоминание
Неизвестно
Надпись на надгробии
Рождение ребёнка
12.01.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Шарапова) Алефтина Владимировна

Смерть
29.12.2008

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