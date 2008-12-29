Шляпин Борис Данилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.07.1941
Дата смерти29.12.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Шарапова) Алефтина Владимировна
Упоминание
Неизвестно
Надпись на надгробии
Рождение ребёнка
12.01.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Шарапова) Алефтина Владимировна
Смерть
29.12.2008