Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

https://yandex.ru/archive/catalog/d7bc6c0a-5765-4ae2-99d9-ca5c08433f18/137
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипин Иван Михайлович

Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.

Сын: Антипин Георгий Иванович

Отец ребёнка: Антипин Иван Михайлович

https://yandex.ru/archive/catalog/d7bc6c0a-5765-4ae2-99d9-ca5c08433f18/137
Смерть
Неизвестно

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