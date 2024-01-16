Дарья Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
https://yandex.ru/archive/catalog/d7bc6c0a-5765-4ae2-99d9-ca5c08433f18/137
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.04.1850 ст.
Отец ребёнка: Антипин Иван Михайлович
https://yandex.ru/archive/catalog/d7bc6c0a-5765-4ae2-99d9-ca5c08433f18/137
Смерть
Неизвестно