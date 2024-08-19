Кучерова (Яшина) Светлана Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.11.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Радищево, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
22.08.1998
Дочь: Любавина Юлия Александровна
Отец ребёнка: Кучеров Александр Валентинович
Рождение ребёнка
31.12.2003
Сын: Кучеров Евгений Александрович
Отец ребёнка: Кучеров Александр Валентинович