Кучерова (Яшина) Светлана Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучерова (Яшина) Светлана Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.11.1976

Пол

Женский

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1976

Отец: Яшин Константин Семёнович

Мать: Яшина Антонина Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кучеров Александр Валентинович

Место жительства
Неизвестно
Радищево, Ульяновск, Россия
Рождение ребёнка
22.08.1998

Дочь: Любавина Юлия Александровна

Отец ребёнка: Кучеров Александр Валентинович

Рождение ребёнка
31.12.2003

Сын: Кучеров Евгений Александрович

Отец ребёнка: Кучеров Александр Валентинович

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