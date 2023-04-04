Панарина Евдокея Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панарин Корнелий Прохоров
Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.09.1878
Дочь: (Панарина) Фекла Прохорова
Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов
Рождение ребёнка
23.01.1881
Сын: Панарин Григорий Прохоров
Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов
Рождение ребёнка
22.04.1884
Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов
Смерть
Неизвестно