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Панарина Евдокея Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панарин Корнелий Прохоров

Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панарин Прохор Иванов

Рождение ребёнка
23.09.1878

Дочь: (Панарина) Фекла Прохорова

Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
23.01.1881

Сын: Панарин Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.04.1884

Сын: Панарин Георгий Прохоров

Отец ребёнка: Панарин Прохор Иванов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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