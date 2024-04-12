(Блесова) Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения20.10.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893 ст.
Отец: Блесов Пётр Антонович
Крещение
21.10.1893 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин Ефрем Иванов Хрунов и того же сельца крестьянка Параскева Лазарева Хрунова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно