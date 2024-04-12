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(Блесова) Анастасия Петровна

Место рождения

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.10.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1893 ст.

Отец: Блесов Пётр Антонович

Мать: Блесова Евдокия Аверкиевна

Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Крещение
21.10.1893 ст.
Новгородское, Воловский муниципальный район, Тульская область
Воспреемники: сельца Прудов крестьянин Ефрем Иванов Хрунов и того же сельца крестьянка Параскева Лазарева Хрунова
Место жительства
Неизвестно
Пруды, Воловский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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