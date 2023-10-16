Крутских епросинья? Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутских епросинья? Антоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Крутских) Агафья Васильевна

Отец ребёнка: Крутских Василий иванович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: (Крутских) Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Крутских Василий иванович

Рождение ребёнка
1856

Сын: Крутских Роман Васильевич

Отец ребёнка: Крутских Василий иванович

Смерть
Неизвестно

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