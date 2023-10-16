Крутских епросинья? Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Крутских) Агафья Васильевна
Отец ребёнка: Крутских Василий иванович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: (Крутских) Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Крутских Василий иванович
Рождение ребёнка
1856
Сын: Крутских Роман Васильевич
Отец ребёнка: Крутских Василий иванович
Смерть
Неизвестно