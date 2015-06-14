Габидинова (Абдуллина) Нурания
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1930
Дата смерти14.06.2015
ПолЖенский
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930
Отец: Абдуллин Габдулла
Мать: (Абдуллина) Оммегульсум
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габидинов Салих
Рождение ребёнка
28.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Габидинов Салих
Рождение ребёнка
09.09.1955
Сын: Габидинов Ильдар
Отец ребёнка: Габидинов Салих
Смерть
14.06.2015
Похороны
Неизвестно