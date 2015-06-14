Габидинова (Абдуллина) Нурания — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габидинова (Абдуллина) Нурания

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1930

Дата смерти

14.06.2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1923 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1955 г.р.

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1930

Отец: Абдуллин Габдулла

Мать: (Абдуллина) Оммегульсум

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габидинов Салих

Рождение ребёнка
28.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Габидинов Салих

Рождение ребёнка
09.09.1955

Сын: Габидинов Ильдар

Отец ребёнка: Габидинов Салих

Смерть
14.06.2015
Похороны
Неизвестно

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