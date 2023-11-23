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Розов Александр Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

30.11.1852

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Розов Дмитрий Иванов

Мать: Розова (Добротина) Александра Венедиктова

Работа или профессия
Неизвестно
Священник Богородицкой при тюремном замке церкви г.Ярославля.
Рождение ребёнка
1845

Сын: Розов Евгений Александров

Мать ребёнка: Розова (Соколова) Александра Евгеньева

Бракосочетание
08.01.1845

Жена: Розова (Соколова) Александра Евгеньева

Супруг(-а): Александра Евгеньева Розова (Соколова)
Смерть
30.11.1852
Похороны
Неизвестно

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