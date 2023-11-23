Розов Александр Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смерти30.11.1852
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Работа или профессия
Неизвестно
Священник Богородицкой при тюремном замке церкви г.Ярославля.
Рождение ребёнка
1845
Сын: Розов Евгений Александров
Мать ребёнка: Розова (Соколова) Александра Евгеньева
Бракосочетание
08.01.1845
Супруг(-а): Александра Евгеньева Розова (Соколова)
Смерть
30.11.1852
Похороны
Неизвестно